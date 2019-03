Carlos Bustamante, el padre de Gastón, el joven asesinado en Miramar en 2011, fue brutalmente agredido en su domicilio de esa ciudad y está grave. Tras lo ocurrido, la Justicia ordenó la detención de su mujer, principal sospechosa del ataque.



Verónica González fue detenida el viernes por la noche, acusada de “homicidio en grado de tentativa” por un brutal ataque a su esposo.

Bustamante fue atacado ayer a golpes con elementos cortantes en su domicilio de Miramar y su vida corre peligro. “Tiene lesiones gravísimas en la cabeza, como una fractura de cráneo”, explicaron los investigadores al portal Ahora Mar del Plata. A su vez, las mismas fuentes indicaron que se trata de un hecho “aberrante” y que “la escena era terrible”.

Los investigadores empezaron a sospechar de González cuando los testimonios brindados por los testigos no coincidían entre sí. También descubrieron que la versión inicial que la mujer le dio a la policía difiere del relato de los testigos. A su vez, en la vivienda no se registró ningún indicio de robo ni ninguna otra circunstancia que permita sospechar de una persona que no sea del círculo familiar.

González será trasladada al Destacamento Femenino de Mar del Plata y este sábado será indagada en Tribunales por la fiscal Florencia Salas.

Gastón Bustamante fue asesinado el 21 de noviembre de 2011, en su casa de la calle 27 entre 46 y 48 de Miramar luego que una persona ingresara a la casa durante la ausencia del resto de la familia. El niño fue estrangulado hasta quedar inconsciente y luego golpeado en la cabeza y asfixiado con una almohada en la cara.