El próximo 30 de junio, el shopping de Villa del Parque cerrará sus puertas, debido a la crisis económica. La fuerte caída del consumo, los locales vacíos que ya no vuelven a ser ocupados y la transformación de la estación de Villa del Parque en terminal momentánea del tren San Martín fueron, según sus responsables, los principales factores que sellaron su final.

Debido a la situación, aproximadamente 200 personas perderán su puesto de trabajo. Así se confirmó ayer, cuando los accionistas se lo comunicaron a la gerencia general.

Fuentes de la Gerencia General confirmaron que la crisis comenzó en 2018, cuando los accionistas se vieron obligados a cubrir los costos del centro comercial ante la falta de locatarios y el aumento significativo de los mismos.

Finalmente, el lunes pasado se confirmó la noticia sobre el cierre, segúninformó el sitio Aquí Villa del Parque.

Se desconoce en qué se convertirá el predio, ubicado hace 24 años en Nazarre 3175, pero todo indica que otro proyecto inmobiliario tomará su lugar. Según informaron desde el shopping, en el último tiempo perdieron más de $10 millones.

Marcelo Chame, gerente general del shopping, sostuvo: "A la baja de ingresos, se suma el aumento de los costos que suben exponencialmente y no se aguanta más. Los dueños quieren hacer un cierre prolijo, no quieren llegar a dejar de pagar sueldos, quieren cumplir con todo, pero ya no tienen manera de financiar semejante situación".

La suba en los gastos fijos subió a un 20% y terminó de redondear la situación de crisis y la dificultad para que vuelvan a ser ocupados los locales de aquellas marcas que se fueron.

Además de la crisis económica que enfrentan, autoridades del lugar de compras dicen que tuvieron que mejorar mucho la seguridad interna al incrementarse los casos de delincuencia y vandalismo en los locales y baños del centro comercial.