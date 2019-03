En la conferencia de prensa tras la victoria de Dorados, Diego Maradona fue consultado por el rendimiento del conjunto argentino en la derrota frente a Venezuela. Y fue tajante: "¿Argentina? No veo películas de terror".

"Venezuela es un equipo formado y Argentina entró por la ventana en lugar de por la puerta, traicionan y le mienten a la gente. Yo soy muy argentino y me siento parte de otra camada de entrenadores", mencionó.

Además apuntó explícitamente contra el presidente de la AFA: "Me siento muy argentino, pero me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. Yo sé lo que piensan Ruggeri, Giusti, Batista, Pumpido, Caniggia: que este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombre la tienen tatuada. La tenemos tatuada. Para que venga uno que no sé si es profesor de matemáticas o qué será (Claudio) Tapia, pero la verdad que no tiene puta idea".

Y siguió: "Lo lamento por la gente de Argentina que les sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores, que tienen que ir a poner la cara cuando la tendrían que poner los dirigentes y armar un semillero y empezar de nuevo. Pero no regalar el prestigio que nosotros alguna vez le dimos".



"Muy buen debut del 'Tata' Martino, estoy seguro que le dará grandes satisfacciones a México. Aún falta que conozca más el fútbol de aquí, pero hizo un gran partido de inicio. Hacerle tres goles a Chile es algo sorprendente. Yo lo felicito", dijo.

Por otro lado habló de su equipo, Dorados de Sinaloa. Ganaron el sábado por 1-0 a los Bravos de Juárez y se metieron en zona de liguilla del Ascenso del fútbol mexicano al saltar a la octava posición de la tabla.

Con una imagen difusa y desdibujada, sin brújula y con errores conceptuales, la Selección argentina perdió con Venezuela por 3 a 1 en el regreso de Lionel Messi, en un encuentro amistoso disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

El partido marcó el regreso de Lionel Messi a la Selección argentina tras el Mundial de Rusia 2018, ya que su último cotejo había sido en Kazan, en la eliminación por octavos de final ante Francia por 4-3.



El próximo partido de la Selección argentina será el próximo martes, ante Marruecos, en suelo africano, pero sin la presencia de Messi.