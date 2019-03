Varios helicópteros evacuaban a cientos de personas de un lujoso crucero que sufrió una falla mecánica el sábado en medio de un clima tormentoso en la costa oeste de Noruega.

El servicio de rescate marítimo de Noruega dijo que el Viking Sky, con unos 1.300 pasajeros y tripulantes a bordo, envió una señal de emergencia a medida que avanzaba hacia tierra, generando el rescate.

La tripulación pudo luego reactivar un motor y posteriormente el barco estuvo anclado a unos 2 kilómetros de tierra conlos pasajeros seguros, aunque el rescate aún continúa, dijo el servicio marítimo.

Solo 87 personas habían sido evacuadas a las 1750 GMT y las tareas de rescate continuarán toda la noche, dijo la portavoz del servicio de rescate Borghild Eldoen. Ocho de los evacuados sufrieron heridas leves.

Los pasajeros eran sacados uno por uno desde la cubierta de la embarcación y trasladados por aire a un pueblo ubicado al norte de la ciudad noruega de Molde.

"Estábamos almorzando cuando empezó a temblar. Se rompieron los vidrios de las ventanas y entró agua. Fue un caos. Preferiría olvidar el viaje en helicóptero. No fue divertido", dijo John Curry, un pasajero estadounidense, a la cadena ​​pública de radio y televisión NRK.

El barco, construido en 2017, pertenece a Viking Ocean Cruises, parte del grupo Viking Cruises fundado por el multimillonario noruego Torstein Hagen. Según el sitio web de la empresa, su capacidad es de 930 pasajeros.