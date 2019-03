Un hermano del futbolista Sergio "Kun" Agüero fue detenido como acusado de facilitar el intento de violación a una joven en una vivienda del barrio porteño de Palermo.





Se trata de Gastón del Castillo, de 21 años, quien también es futbolista, aunque actualmente se encontraba sin equipo.

Se encuentra demorado y será indagado por el fiscal Ariel Yapur, titular de la fiscalía 62 de la Ciudad. La joven fue internada y continuará en el hospital donde la someterán a una serie de estudios.

Una joven de 20 años denunció que Del Castillo, con quien dijo que mantuvo relaciones sexuales consentidas, la entregó para que sea violada por un hombre de 33, llamado Héctor Aguilera, que también fue detenido.





De acuerdo con la denuncia que presentó la joven ante policías la comisaría 14 de la Policía de la Ciudad, había conocido recientemente a Del Castillo en una fiesta que organizó el futbolista, con quien mantuvo relaciones sexuales en un domicilio situado en Julián Álvarez al 1.500.





Sin embargo, después notó la presencia de un tercero, que habría intentado abusarla y salió corriendo del lugar, antes de llamar a la Policía.





Del Castillo, actualmente futbolista libre hizo las inferiores y debutó en Independiente a los 18 años, mientras que luego tuvo pasos fugaces por Arsenal y Newell`s.