La primera ministra británica, Theresa May, podría conseguir el apoyo necesario en el Parlamento para aprobar el Brexit tal como está planteado, a cambio de renunciar a su cargo y no encabezar el proceso de transición de salida de Unión Europea.

Según la BBC, varios parlamentarios evalúan dar marcha atrás y respaldar el pacto propuesto por May si la jefa de Gobierno se comprometiera a no estar al mando en la nueva ronda de negociaciones, que se establecerían para llegar a un acuerdo definitivo con la UE.

Estas revelaciones publicadas por la cadena pública de noticias coinciden con la supuesta conspiración de once ministros para forzar la salida de May en la reunión del Gabinete semanal de mañana, según reveló anoche The Sunday Times.

El número dos de facto de May, David Lidington, es uno de los candidatos para ser primer ministro interino, pero otros están presionando para que asuma el cargo el Secretario de Medio Ambiente, Michael Gove, o el Secretario de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt, sostuvo Shipman.

Cientos de miles de personas que se oponen a la salida de Reino Unido de la Unión Europea marcharon el sábado por el centro de Londres para exigir un nuevo referéndum sobre el Brexit, ante la profunda crisis de un proceso que amenaza el puesto de la primera ministra Theresa May.

Después de tres años de tortuosos debates, todavía no se sabe cómo, cuándo o incluso si ocurrirá el Brexit, mientras May intenta salir de la crisis política más grave que afecta a Reino Unido en al menos una generación.