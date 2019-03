En el Día de la Memoria, organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas marchan a la Plaza de Mayo para conmemorar el aniversario número 43 del comienzo de la última dictadura militar.



Las agrupaciones realizan dos movilizaciones casi simultáneas: la primera partió cerca de las 14:00 desde la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio y está encabezada por Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.



Además del reclamo por los civiles desaparecidos durante el régimen de facto, estas organizaciones realizan también duras críticas al actual Gobierno.

Por su parte, el movimiento Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que integran partidos de izquierda y organizaciones como Correpi, se concentra a partir de las 15:00 en el Congreso de la Nación.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.



Ambas marchas tendrán su acto central en la Plaza de Mayo, donde volverán a pedir que "nunca más" haya en la Argentina un golpe de Estado como el que en 1976 derrocó a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.

Tambores en lucha le ponen clima a la marcha por el #DiaDeLaMemoria. Miles y miles de personas se acercan a la Plaza de Mayo. El acto de hoy será histórico #24MPorLaMemoria #MemoriaVerdadyJusticia #Son30Mil #Presentes #AhoraYSiempre pic.twitter.com/CcYGquC6qo — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) March 24, 2019



También se realizan manifestaciones en ciudades y pueblos del Interior, con el objetivo de recordar ese acontecimiento y reclamar justicia para los desaparecidos.

El lunes, en tanto, organizaciones de derechos humanos y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) se movilizará a la casa que el periodista Rodolfo Walsh tenía en el partido bonaerense de San Vicente, en el marco del aniversario número 42 del asesinato y desaparición del escritor.