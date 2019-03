Este 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria en la Argentina, para recordar la trágica jornada de 1976 cuandolas Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón.

Del mismo modo destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales como así también la de los partidos políticos. En suma clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática.

El presidente de facto, Jorge Rafael Videla, realizó su primer discurso por Cadena Nacional. En esta primera comunicación, Videla habló (según su punto de vista) a las causas y propósitos del golpe de estado perpetrado contra las instituciones, el pueblo y la democracia.

Para ello, toma como base las actas y estatutos del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Estos estatutos fueron el programa político público acordado entre las FF.AA. y los sectores civiles que acompañaron al golpe militar en la Argentina.

Aquí, el video completo: