(Foto: Claudia Seta)



En el Día de la Memoria, organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas marchan a la Plaza de Mayo para conmemorar el aniversario número 43 del comienzo de la última dictadura militar.



Entre las principales agrupaciones movilizadas están las Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Ellas son, hoy y siempre, las luchadoras contra la injusticia de la dictadura.

Your browser does not support the video element.

(Video: Claudia Seta)



Esta tarde, se produjo uno de los momentos más conmovedores de la jornada, cuando Abuelas y Madres llegaban a la Plaza de Mayo y eran acompañadas por la multitud.

Diario26 captó en exclusiva ese instante que llenó de emoción y respeto a los que allí estaban presentes.

(Foto: Claudia Seta)

(Foto: Claudia Seta)

(Foto: Claudia Seta)

(Foto: Claudia Seta)