Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo este domingo que "los discursos que impulsan el olvido y justifican los delitos de lesa humanidad no generan un clima propicio para quienes aún quieren indagar sobre su identidad".

Carlotto dijo esto al leer un documento en la movilización a la Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, al cumplirse 43 años del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

"Volvemos a pedir ayuda para encontrar esos nietos y nietas que nos faltan encontrar", manifestó ante miles de personas movilizadas desde temprano. Y continuó: "Son aquellos que tienen entre 39 y 44 años de edad".

"Esta espera lleva 43 años. La apropiación de bebés afectó todos los vínculos familiares", dijo Carlotto.

Luego agregó: "Que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de crecer junto a sus familiares biológicos, a vivir en libertad".

