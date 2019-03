Durante la madrugada del domingo, la sede central del Frente Renovador liderado por Sergio Massa fue objeto de un robo en el que se llevaron tres notebook.

Massa mostró las imágenes que registraron las cámaras de seguridad en las que se ve el rostro del ladrón, y contó que, en esta oportunidad, la persona que ingresó a sus oficinas se llevó computadoras e información acerca de la campaña política. "Espero que después los trolls del Gobierno no publiquen imágenes en crudo de nuestras recorridas", advirtió, y agregó: "Capaz consiguen algo para las fake news pero no hay trolls que puedan tapar el fracaso del gobierno".

GENTILIZA LA CORNISA

"Hay dudas que intentan generar miedo. Tuve a mis hijos durmiendo en mi cama por dos años por lo que me tocó vivir, así que a mi miedo no me genera". Para él, "la herencia más maldita que tiene la Argentina después de la dictadura es con los grupos de inteligencia" que, según sostuvo, deberían tratar cuestiones como el narcotráfico o la trata de personas.

"El Presidente me llamó en persona 7 veces desde Colombia para que los familiares de los políticos entraran al blanqueo", contó, y criticó que, después, el oficialismo lo hiciera por decreto. "El blanqueo de familiares de políticos va a ser los cuadernos de mañana", disparó.





Se denunció una manipulación de servidores de la oficina, afectando áreas estratégicas para el diseño de la pre- campaña massista como la de Redes Sociales.





El jefe de campaña de Massa, el diputado Diego Bossio, informó que la denuncia está radicada en la Comisaría 17 de la comuna 2, y que el caso fue tomado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y lo Correccional N° 62, a cargo de Alejandro Yapur.





"Más allá se toda conjetura política, le pedimos a la Justicia y al Gobierno que se investigue, porque es un hecho grave", lamentó Bossio.





El diputado detalló que además de los tres portátiles sustraídos, los atacantes accedieron a la computadora privada que Massa tiene en un oficina de la sede partidaria.