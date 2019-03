Un auto Volkswagen se incendió en Villa Crespo, las llamas alcanzaron el tanque de GNC y producto de ellos se produjo un estallido.

Personal de la Estación VI de Bomberos de la Ciudad constató el episodio y registró que varios inmuebles resultaron dañados por el hecho.

"La explosión fue bien temprano y me rompió los vidrios de toda la casa, cuando salí me encontré con el auto incendiado", relató una vecina.

Se investiga es si el auto explotó porque un desperfecto generó el incendio y afectó el cilindro del tubo almacenador de GNC, o si las llamas fueron provocadas intencionalmente.

Hubo un operativo que incluyó personal de bomberos, del SAME y de la Policía de la Ciudad. Las medidas que se tomaron en la zona y los curiosos que se detenían para preguntar qué había pasado generaron importantes demoras en el tránsito.