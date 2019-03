La gobernadora, María Eugenia Vidal, y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, desembarcaron en La Matanza para anunciar el derribo número 100 de búnkers de drogas.

Ritondo quien habló con CANAL 26 en "De 10 a 12" sobre este hecho y la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, expresó su satisfacción y señaló que “desde el comienzo de mi gestión iniciamos el camino de dar las peleas difíciles en la Provincia de Buenos Aires. Quizás la más importante de esas peleas es la lucha contra las mafias, las que están afuera y adentro del Estado”.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, encabezaron el acto mediante el cual se procedió al derribe del búnker de drogas número 100, ubicado en la localidad de La Matanza.

El primero en tomar la palabra fue Ritondo, quien expresó: “Esta es una lucha que estamos dando en toda la Provincia. Queremos sacar a nuestros chicos de esta basura. Esta lucha implicó que se derribe un búnker cada 12 días. Esto es entrar en el corazón de la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo.

Por su lado, la mandataria bonaerense indicó: “Este no es un bunker más. Esto representa que ahora pasa algo que antes no pasaba. Es uno de los motivos por los que los bonaerenses eligieron el cambio en el 2015. No son palabras, son hechos”, resaltó.

“Hay una continuidad de políticas que enserio enfrenta a los narcos. Hubo 100 mil operativos en tres años y más detenidos que nunca. Son hechos concretos que demuestran que estamos comprometidos. No vamos a ser parte de este sistema. Vamos a seguir combatiendo y defendiendo esta provincia”, completó.

"En el día de hoy vamos terminar con 107 búnkers derribados en la Provincia, estamos comprometidos en esta lucha. Un 30% de los búnkers derribados están en La Matanza, es una pelea que hay que dar todos los días y no es para la tribuna porque detrás de cada delito está la droga. En las cárceles, el 80% de los delitos está vinculados con la droga".

"Es muy importante hacerlo en barrios como estos para demostrar que quienes se dedican a esto, pueden terminar muy mal. El trabajo lleva su tiempo, se acumula el trabajo y la investigación acumula datos", expresó.

"Esta debe ser la principal lucha", cerró.