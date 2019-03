Soledad Fandiño y René Pérez, estuvieron siete años pareja. Hasta que mediados del año pasado la actriz volvió a vivir a la Argentina y siguió con su carrera en su país natal, como participante del Bailando.

Tras la separación, René puso una foto en Instagram volvió a apostar al amor y se puso en pareja con una joven modelo llamada Kasia Mónica. "Beso a primera vista", escribió Residente, como se lo conoce en el mundo artístico.

Beso a primera vista / Kiss at first sight @kasiamonica

Kasia cuenta en Instagram que está instalada en Nueva York, y que es "aspirante a Virginia Woolf" y "cinturón negro en auto desprecio y Uno (en referencia al popular juego de cartas)!.

Revisiting my childhood trauma of piano lessons

Luego de que René blanqueara el romance que mantienen, un usuario le escribió "tratá bien a René", y el propio cantante se encargó de responderle: "No solo me trata bien si no que me da paz".