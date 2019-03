Un camión cayó sobre un estacionamiento de colectivos desde la autopista 25 de Mayo y el chofer tuvo que ser rescatado herido de la cabina, tras chocar con otro que volcó toda su carga de cerveza sobre la autopista 25 de Mayo a la altura del barrio porteño de Boedo.



Dotaciones de bomberos y el equipo del SAME trabajaron itensamente para liberar al chofer que se encuentra atrapado en la cabina del camión, mientras que el otro conductor fue trasladado hasta el Hospital Santojanni con politraumatismos.



Tras la colisión, uno de los camiones cayó al vació e impacto en el techo de una unidad de la línea 127, en el que no se registraron lesiones.



Arriba de la autopista el otro camión volcó toda su carga de botellas de cerveza, por lo que solo un carril permanece habilitado en la mano a Liniers a la altura de Boedo.

