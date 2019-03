Florencia Peña reveló que sufrió varios momentos de acoso por parte de un compañero de trabajo, que era mayor: "Lo hacía entendiendo que yo, con las tetas que tenía... estaba bien que me las quisieran tocar ... Nunca se lo dije, creo que él no se da cuenta o no sabe”, dijo la actriz en Podemos Hablar.

La actriz, reveló: "A los 18 años yo tenía un compañero, que no voy a dar el nombre y que ya era grande en ese momento, que me tocaba. Y con mi personalidad yo le decía 'no me toqués...Desde que lo entendí, no me lo volví a encontrar. Me lo volví a encontrar muchas veces pero no había entendido que eso había pasado. Si me lo volviera a encontrar, quizás se lo diría".