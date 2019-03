El economista Javier Milei dialogó en exclusiva con CANAL 26 sobre la actualidad de la economía argentina y luego de que la UCA diera a conocer un preocupante informe sobre aumento de la pobreza, que llegó a 31,3%.

"Bajar la pobreza es un proceso de largo plazo y Argentina hace muchos años que prueba con atajos y el resultado es que cada vez hay más pobres. Vos para salir de la pobreza tenés que crecer y se crece invirtiendo, ahorrando", sostuvo

Y agregó: "Si Argentina insiste con estimular el consumo, seremos cada vez más pobre. Hay que admitir que somos pobres para salir de la pobreza, hay que tener un buen diagnóstico".

"Este Gobierno tiene la característica de ser extremadamente soberbio y sordo, te dice que la única solución es esta y no hay lugar para el diálogo. Este Gobierno no es distinto a lo que pasó en la Argentina en los últimos años", dijo el economista.

Y destacó que "hay chances serias de que Argentina tenga una hiperinflación, si vos tomás la inflación remanente del año pasado y tomás el problema de las Leliq, una caída de demanda del dinero y eso configura un escenario de una inflación al 500%".

"Lo que es malo es tener una economía enferma, la tasa es un proceso del mercado y lo que hace el Central es mantener una cantidad de dinero constante. En el fondo reflejo lo que esperan agentes respecto al futuro", puntualizó.

Al finalizar dio su pronóstico respecto a la inflación y manifestó: "La gente está rechazando el peso, sube todo porque se está cayendo la demanda de dinero. y muy difícilmente la inflación ceda".