WhatsApp estudia nueva función para advertir sobre difusión de contenidos virales

WhatsApp planea activar una nueva función para evitar el spam y las noticias falsas. Así lo informó WaBetaInfo. El servicio de mensajería mostraría la etiqueta "reenvío frecuente" (frequently forwarded) en los mensajes que se reenviaron más de cuatro veces.

De este modo, el usuario de Whatsapp estaría advertido si un contenido se difunde tanto y se hace tan popular que fue compartido muchas veces en la app. Actualmente cuando un mensaje se ha reenviado se ve el texto que aclara esto con un "Reenviado".

También, la app limitó el reenvío de mensajes a un máximo de cinco usuarios posibles. Es otra movida para impedir frenar la difusión de contenido masivamente y sin control, como sucede cada día con los videos virales.

WhatsApp estuvo en la mira de la Justicia en diferentes partes del mundo por ser una de las plataformas que se emplearon para difundir fake news en la campaña electoral presidencial en Brasil.

Los mensajes que hayan sido reenviado más de cuatro veces se verán con la etiqueta “Reenvío frecuente” (WaBetaInfo).

También, a raíz de la difusión de contenido falso, se dieron varios hechos de violencia y hasta incluso se han producido muertes en la India; donde se instrumentó por primera vez la limitación de reenvío de mensajes.

Estas situaciones ponen bajo la lupa una vez más el papel que juegan las plataformas sobre la difusión de este tipo de contenido. Más allá de las herramientas que se instrumenten para limitar la propagación de fake news, muchos expertos remarcan que también se necesita capacitar a la población para que haga una lectura crítica del contenido que reciba por diferentes medios, que dude antes de creer "a ciegas" en el contenido recibido y que se tomen un tiempo para verificar antes de compartir los links.

WhatsApp también sumaría el modo oscuro en su próxima actualización que se viene. Esta opción deja ahorrar consumo de batería y también baja notablemente el cansancio de vista. Otra herramienta que llegaría brevemente es la posibilidad de negarse a integrar un chat grupal. Específicamente el usuario recibirá una invitación para unirse al chat grupal y tendrá la posibilidad de aceptar o rechazar esta invitación en un plazo de 72 horas.

La otra función que se descubrió en la versión beta de WhatsApp es un navegador propio de la aplicación, que permitiría acceder a enlaces de páginas web recibidos en los chats sin salir de la plataforma.