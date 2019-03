Este lunes, un camión cayó sobre una playa de colectivos desde la autopista 25 de Mayo y el chofer debió ser rescatado herido de la cabina, luego de haber sido chocado por otro que volcó toda su carga de cerveza a la altura del barrio porteño de Boedo. Dotaciones de bomberos y el equipo del SAME trabajaron duramente para liberar al chofer atrapado en la cabina del camión, mientras que el otro conductor -el que fue embestido- fue trasladado hasta el Hospital Santojanni con politraumatismos.





Tras el violento choque, uno de los camiones cayó al vació e impacto en el techo de una unidad de la línea 127, en el que no se registraron lesiones de seriedad, aunque otras tres personas debieron ser revisados por los médicos por precaución.

Canal 26 estuvo en el centro de salud donde fue tratado el conductor del camión que estaba detenido en la autopista, para saber más detalles sobre el violento accidente.

Ángel quedó colgando de la autopista tras el accidente, fue internado para su observación, y tras el control se determinó que no había sufrido lesiones.

Dijo Ángel al salir del nosocomio que estaba detenido sobre la autopista, sobre el carril lento, por un desperfecto mecánico. También comentó que estaba con la valizas encendidas y el cinturón de seguridad puesto.

El conductor también contó que tras cinco minutos, sintió el fuerte impacto desde la parte trasera, tras lo cual -y luego de quedar con su camión colgando peligrosamente- fue socorrido por los equipos de rescate y emergencia.

Sobre su experiencia durante los 30 minutos que duró la acción de los rescatistas, dijo Ángel: "Cuando estuve encerrado, miraba la foto que tenía de mi hija para quedarme tranquilo".



"También puede ser que no era mi día", manifestó el chofer del camión embestido; quien finalmente comentó que si el otro conductor venía atento, debió haberlo visto detenido en la autopista.

Se desconocen las causas que llevaron al otro chofer a chocar de lleno contra el vehículo detenido.