Este lunes en horas de la mañana tuvo lugar un impresionante choque entre dos camiones sobre la Autopista 25 de Mayo, en el barrio porteño de Boedo.

Un camión se encontraba detenido por una falla mecánica y fue violentamente embestido por otros desde su parte trasera. El camión que recibió el impacto, quedó colgando de la autopista y los choferes de ambos vehículos debieron asistidos por el SAME y los bomberos.

El conductor del camión que fue golpeado de atrás, fue trasladado hasta el Hospital Santojanni con politraumatismos y en horas de la tarde fue dado de alta.

Tras la colisión, uno de los camiones cayó al vació e impacto en el techo de una unidad de la línea 127, en el que no se registraron lesiones.

Las imágenes del accidente quedaron registradas por cámaras de seguridad de la ciudad.