La compra de dólares por parte de individuos bajó a US$ 950 millones en febrero, un 55% menos que en igual mes del año pasado, debido a una baja en la demanda por atesoramiento, explicó el Banco Central de la República Argentina en su informe de Evaluación del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

"La demanda neta de moneda extranjera de Personas humanas, que había aumentado los últimos dos meses, mostró una reducción, alcanzando US$ 950 millones (-55% interanual)", indicó la entidad y agregó que "esto se explica, principalmente, por la menor compra de billetes para atesoramiento. Además, aumentó el número de vendedores de billetes, al tiempo que cayó el número de comprados".

De este total sólo el 42,73% fue adquirido por clientes de bancos. "Durante febrero, los clientes de entidades compraron en el mercado de cambios US$ 406 millones", señaló el trabajo.

Por su parte, "el conjunto de entidades ofreció US$ 824 millones", lo que colaboró "a que el tipo de cambio se mantuviera durante la primera quincena del mes por debajo de la zona de no intervención, lo cual permitió al BCRA comprar US$ 418 millones", precisó el informe.

Finalmente, los "Inversores institucionales y otros", tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas por u$s600 millones, revirtiendo las ventas netas observadas en febrero de 2018 de unos u$s1.100 millones.

Las operaciones de este sector se informan, en su mayoría, por los conceptos "Activos externos" para las operaciones cursadas por los residentes e "Inversiones de cartera" para las cursadas por no residentes.

Por su parte y al igual que lo observado el mes previo, los "Inversores institucionales y otros" tuvieron un resultado prácticamente neutro en operaciones con billetes, aunque mostrando niveles de compras y ventas brutas por un total de u$s1.600 millones en cada caso.