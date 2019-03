El actual futbolista de Milan, Lucas Biglia, reconoció que ello fue "una decepción muy grande" porque se trató de "la última oportunidad de ganar un Mundial" para parte de una generación que llevaba de ser finalista en Brasil 2014.

En una nota con radio La Red, aceptó que el seleccionado "no supo interpretar la idea de Jorge (Sampaoli)" y que las "versiones periodísticas disparatadas" sobre la relación entre el técnico y los jugadores provocaron "un desgaste emocional" que se pagó la tarde de la eliminación ante Francia en Kazán.

Biglia caracterizó como "una relación abierta" el vínculo con Sampaoli, quien permitía que se "hablara todo para mejorar" pero que era quien finalmente "tomaba las decisiones".

"Pasó el tiempo para que hablara porque estábamos doloridos, duele, para muchos fue la última oportunidad. A veces en el dolor podés decir cosas que están mal, es bueno dejar pasar el tiempo y después sí dar la cara. Llegamos mal al Mundial, no estuvimos a la altura. La ilusión era grande porque veníamos de una final, de dos finales de la Copa América, pero no llegamos de la mejor manera; llegamos golpeados", declaró.

"Sabíamos que Islandia, Nigeria y Croacia eran complicados. Cuando encontrás selecciones consolidadas y vos no llegás en el mejor momento, es difícil, por más que tengas a los mejores en los mejores campeonatos; cuesta mucho lo colectivo", justificó.

Respecto a su charla con el actual entrenador, Lionel Scaloni, dijo: "Después del Mundial, me fui de vacaciones unos días, venía de un año malo con el club, necesitaba desconectar. Cuando volví a Argentina y empecé a entrenarme, porque después de tal decepción no tenés ganas de nada, me llegó un mensaje de él. Me preguntó si realmente estaba convencido de la decisión que había tomado. Que si lo estaba, él la respetaba y, si no, veía si entraba en los planes".

Finalmente, sobre Lionel Messi, advirtió que "Menotti dijo que lo notó muy cansado mentalmente", por lo que recomendó un trato especial. "Está en una edad en la que hay que cuidarlo a nivel físico. Juega 70 partidos por año porque tiene la suerte de pelear todos los campeonatos", concluyó.