Hoy 26 de marzo de 2019 la Luna está en Sagitario y comienza el tránsito del planeta Venus por el signo de Piscis finalizando así su recorrido por Acuario. El número universal de este martes es el cinco.

Si tu signo es fuego; Aries, Leo o Sagitario, el efluvio lunar de este martes y el tránsito de Venus te pondrá en una posición privilegiada.

Aries

Dificultades para actuar con independencia, la colaboración con los demás puede proporcionarte buenos resultados.

Amor: No te compliques, a la hora de plantear tus sentimientos.

Riqueza: Será necesario guardar el secreto acerca de tus proyectos, ya que hay muchas personas que se aprovecharán.

Bienestar: El silencio a veces tiene más efecto y poder que un tedioso discurso.



Tauro

Se potenciará la capacidad de libre albedrío, tanto para escapar de posibles malas influencias como para tomar tus decisiones.

Amor: experimentarás una marcada transformación, aunque aquí y ahora te costará el cambio.

Riqueza: sos una persona muy buena en lo que haces y por esto te tratan de perjudicar.

Bienestar: cuidate en extremo de ofertas que no sean transparentes y actúa con absoluta claridad.



Géminis

Estás dispuesto a superar las contingencias que el día te presente, por adversas que sean. Te sentirás valiente.

Amor: tu pareja te tranquilizará diciendo lo importante que eres en su vida y lo mucho que te ama. Serán días intensos en el amor.

Riqueza: grandes avances, pero alguien de tu entorno no estará a gusto con ello. Cuidado con tus comentarios.

Bienestar: dedicar el día a estudiar y prepararte para algún examen. Por la mañana podés hacer algo de deporte para equilibrar energías.

Cáncer

Repasar los vínculos esenciales en tu historia, con vistas a un cambio positivo en tu futuro. Pero cuidado, se avecinan situaciones complicadas.

Amor: a punto de conocer a alguien que se convertirá en una magnífica amistad, o quizás en una compańía amorosa.

Riqueza: secreto de tu recuperación financiera está en organizarte, sólo de esa forma recuperarás la confianza de los inversores.

Bienestar: cuando los demás no están preparados para empujar, hazles saber que es hora de moverse. No necesitas arrastrarlos, pero tampoco dejar de protegerlos.

Leo

Nuevas amistades se presentan en el horizonte, dependerá de ti el darles cabida o no. Asegúrate de sus intenciones.

Amor: estás en una nube de dudas respecto a los sentimientos de tu pareja hacia ti. Sabes de su dificultad para decir lo que siente.

Riqueza: necesidad de depender de otros para llevar a cabo tus ambiciones. Ten cuidado a quién eliges.

Bienestar: poné los límites a tus capacidades. No hay nada que te propongas que no puedas llevar adelante.

Virgo

Los astros bendecirán todos aquellos cambios que inicies el día de hoy.

Amor: aprovechá el día de hoy para poner un poco de condimento a tu pareja.

Riqueza: se inicia un período de cambios en lo laboral, ya que días de alta carga de trabajo se aproximan.

Bienestar: no podés posponer durante mucho más tiempo el enfrentarte a esa situación en particular.



Libra

Muy susceptible, no te eches atrás. Algunas de tus reacciones pueden dar lugar a un cambio permanente y para bien.

Amor: detalles se hacen oportunos en el romance. El deseo gobierna para propiciar nuevos encuentros y se liberan pasiones.

Riqueza: En el ámbito laboral, necesitás de mucha astucia y paciencia. Evita los juegos de azar, porque la suerte no te acompańa.

Bienestar: No le exijas a tu organismo más de lo que puede dar, porque un exceso puede llegar a costarte más caro de lo que piensas.

Escorpio

Tus pensamientos se vuelven hacia temas del hogar. Verás que los contactos se vuelven más sinceros y las relaciones se facilitan.

Amor: exceso de trabajo provoca un desajuste en tus relaciones íntimas. Busca el equilibrio, sólo así tendrás una relación plena.

Riqueza: te llegará algo de tranquilidad a tu espíritu, y también llegarán buenos dividendos.

Bienestar: aceptá con humildad tus equivocaciones. No pretendas ser perfecto, recuerda que sólo es sabio quien aprende de sus errores.

Sagitario

Largas horas de inquietud tendrás que pasar después de un llamado telefónico que te dejará en vela.

Amor: encontrarás una persona con la que te sentirás feliz.

Riqueza: tiempos de cambio, con miras de acceder a la prosperidad. Se materializarán excelentes acuerdos y adquisiciones.

Bienestar: requerirás de cierta soledad para estar bien. Cuidate de la tensión y el estrés.

Capricornio

Te resultará difícil pensar que puedes salir de los problemas de la noche a la mańana. No desesperes, porque alguien vendrá en tu auxilio.

Amor: buen momento en la pareja. La belleza del instante y la armonía del encuentro están más unidas que nunca.

Riqueza:serie de engańos a los que has estado expuesto quedará al descubierto. Será un buen momento para saltar de puesto.

Bienestar: manejá con cuidado y no entres en discusiones ni pleitos. Tu estado físico y mental no puede aguantar tanta presión.

Acuario



Se moderará la efervescencia de los acontecimientos, lo que es bueno, ya que tu resistencia nerviosa tiene sus límites.

Amor: poder de atracción se irá reforzando en el día de hoy. Es la ocasión de demostrar tus sentimientos hacia tu pareja.

Riqueza: relación con el mundo de las ideas originales y los estudios. La influencia astral favorece la promoción y los ascensos.

Bienestar: sos más decidido de lo que aparentas ser, la cuestión está en demostrarlo y que las personas a tu alrededor se den cuenta lo buen líder que eres.

Piscis

Replanteos amorosos te tendrán tenso el día de hoy. Empiezas a perder la paciencia y la jornada se perfila complicada.

Amor: tiempo de silencios y distancias. Respeta el espacio del otro pero no permitas que se aleje definitivamente de ti.

Riqueza: presencias el fin de una racha pésima en lo económico. Es el momento de empezar tu campańa para generar ahorros.

Bienestar: investigá el porqué de las cosas. No aceptes resultados finales sin antes entender cómo se ha llegado a eso.