Una vecina del barrio de Saavedra y su perro fueron víctimas del ataque de otro can de raza Pitbull, cuyos ejemplares se caracterizan por tener cuerpos musculosos y una notable fuerza mandibular, que los ubican entre los más peligrosos del mundo, en particular si son sometidos a una crianza inadecuada.

Como consecuencia la mascota quedó con heridas en distintas parte de su cuerpo, incluyendo el cuello, y en especial una pata, mientras que la mujer sufrió un desgarro en la mano.



“Alerta en todo el barrio. Hay una pareja de dos faloperos (sic) que tiene tres Pitbull. Anoche volvía de pasear al mío y mientras la dueña peleaba con alguien en Conde y Ramallo, le dice `le voy a hacer esto´ y me suelta el perro, el cual le destruyó una pierna a mi perro y me desgarró una mano a mi”, relató en su denuncia vía redes Carolina quien también dialogó con CANAL 26.

“Todos los perritos de Saavedra están en peligro. Los vecinos me ayudaron y me contuvieron hasta que llegó la Policía y mi marido que se llevó de urgencia al perro nuestro que no paraba de perder sangre. Yo fui a la Clínica Olivos y me dieron 12 puntos”, agregó.

Carolina precisó que la persona con la que estaba discutiendo la dueña del pitbull hoy la acompañó a la comisaría, en calidad de testigo, para radicar la denuncia.

Carolina detalló que cuando estaba tratando de que el pitbull dejara de atacar a su perro la dueña la agarró del cuello y le dijo “No toques a mi perro, él solo lo va a soltar, cuando lo mate”.