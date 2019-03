Las Spice Girls vuelven después de mucho tiempo vuelven a los escenarios y para ir haciendo la previa del , Mel B realizó una declaración que dejó a todos sorprendidos con Geri Halliwell, otra compañera del grupo.

En el programa Life Stories, del canal de TV británico ITV, dio a entender que había tenido relaciones sexuales con Geri, que actualmente está casada con un ex piloto de automovilismo.

La cantante, contó que romance fue hace veinte años cuando las cantantes compartían una casa en Maidenhead, Berks. El conductor Piers Morgan le preguntó: "Hubo rumores que decían que vos y Geri eran más que buenas amigas...". Entre risas, Mel contestó que "ella tiene unas lolas increíbles". "Entonces lo hicieron, ¿no? Viniste acá para ser brutalmente honesta", repreguntó Morgan.

EXCLUSIVE: In @piersmorgan’s Life Stories, Mel B revealed she slept with bandmate Geri Horner in the mid-nineties. pic.twitter.com/PQoAXlt9uE