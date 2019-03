Facundo Manes, neurólogo, neurocientífico y creador del Instituto de Neurología Cognitiva, grabó un video publicado por El País de España que habla de la meritocracia y la importancia del esfuerzo para lograr una sociedad con igualdad de oportunidades.

"La meritocracia solamente sucede cuando se nace con igualdad de oportunidades y hoy no puede haber meritocracia porque en el mundo hay mucha gente que tiene menos oportunidades de arranque", comenzó su relato.

Your browser does not support the video element.

Al explicar sobre porqué en el mundo no se puede lograr esto, dijo: "Entonces, como sociedad, en el mundo, tenemos hoy la inteligencia, la economía, la logística para erradicar la pobreza y ¿por qué no lo hacemos?, ¿por qué hay tanta desigualdad?. Porque tenemos cerebros humanos que a veces nos producen prejuicios, sesgos, egoísmos".

El científico propuso una solución y explicó: "Tenemos que luchar contra eso, ¿y cómo se lucha? Con empatía, con proyectos inspiradores y tomando en cuenta la ciencia. Hoy, la mejor inversión de los países es la inversión en el cerebro de los ciudadanos, es la educación de calidad, la igualdad de oportunidades y se los digo porque yo cuando era chico estaba convencido que si yo trabajaba mucho y era honesto, iba a tener posibilidades en mi vida".

Al concluir, expresó: "Hoy tenemos todos la obligación a los chiquitos del mundo actual, de mostrarles que eso es posible, que si uno trabaja mucho, tiene empatía, es solidario y es altruista, a uno le va a ir mejor".