Fabián Cubero y Nicole Naumann se separaron hace tiempo y los conflictos entre el ex matrimonio parecen no tener fin. Este fin de semana salieron a la luz nuevas discusiones, que al parecer empezaron con un viaje de la modelo a Salta con sus hijas. Ya que tenia trabajos pendientes, Nicole Neumann quiso aprovechar para llevar a sus nenas con ella y usar el tiempo también para el esparcimiento.

El problema es que no hizo partícipe de esta decisión a Fabián Cubero. Además, ál alejarse de Buenos Aires, las chicas deberán faltar a clases. Pero eso no es todo: tampoco podrán estarpara el estreno de la novia de Cubero.

"Cuando Nicole acepte la relación que tengo con Mica, todo se va a calmar. Ya me pasó que Nicole se quedara con las nenas y no avisara. Me gustaría que todo esto estuviera ordenado y que no sucedan más este tipo de situaciones", señaló el jugador de Vélez Sarsfield en comunicación con El Espectador. "Quiero que esto se hable entre adultos y no con las nenas de por medio. No es la primera vez que me pasa, no sé por qué actúa de esta forma", dijo Fabián Cubero a una radio.