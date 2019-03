La "boy band" surcoreana BTS es un fenómeno mundial. A tal punto, que la empresa Mattel se encargó de lanzar la tan esperada nueva colección inspirada en los miembros de la agrupación musical.

Fue entonces que ni lerdos ni perezosos, los internautas iniciaron la comparación de los parecidos con otras celebridades musicales: ¿a quiénes se parecen los muñecos creados por Mattel?

La empresa es la creadora de la muñeca más popular del mundo: la Barbie. Ahora puso sus ojos en lanzar siete nuevos muñecos, inspirados en cada uno de los integrantes de la banda suceso del K-POP: V, Suga, Jin, Jung Kook, RM, Jimin and J-hope.

MIC Drop, ARMY! 🎤For the first time ever, we're thrilled to show you the line of #BTSxMattel fashion dolls! Take a look at V, SUGA, Jin, Jung Kook, RM, Jimin and j-hope as dolls inspired by the Idol music video! 💜😍#BTSDollsOfficial @BigHitEnt pic.twitter.com/0fd1XpLVFF