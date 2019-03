Familiares y conocidos de Ángel Sebastián Giménez hacen un llamado solidario para encontrarlo.

El chico, de 15 años de edad, desapareció de su casa en la localidad bonaerense de Merlo, el 10 de marzo de 2019.

Si alguien vio o reconoce, o sabe de él, por favor comunicarse con su madre Magdalena, a los teléfonos 11-3355-3867, o bien al 911, o a la Secretaría Privada del Municipio de Merlo al 0220-0483-1175.

Ayudemos a encontrarlo sano y salvo.