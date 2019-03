La creciente incertidumbre que atraviesa a diario la economía argentina, tiene al dólar como centro de la atención.

Los expertos de los números destacan que hoy, el Dólar Futuro, sigue siendo preocupante, ya que a diciembre de 2019 se vende a casi $58.

Se trata de una tendencia alcista que, según el mercado de dólares a futuro, no se detendrá durante el resto del año y llevaría la divisa norteamericana a rozar los 60 pesos hacia los últimos días de 2019.

Esta cotización responde a dos motivos principales: primero el arbitraje con las tasas de interés locales; y segundo, el temor de un nuevo salto del valor de la moneda estadounidense.

Con este marco, hoy el Dólar Futuro, con fecha marzo de 2019, se vende a $42,80.

Mientras que si la compra se realiza con fecha de vencimiento de fines de abril, el dólar ya se vende a $44,58.

La progresión sigue en aumento cada 30 días: a finales de mayo, $46,30; en junio $48,07, y para julio se vende rozando los $50 en $49,84.

Con fecha vencimiento de agosto de 2019, el dólar futuro se vende a $51,60, mientras que en septiembre el número crece a $53,35.

La llegada de fin de año, acentúa la suba del billete verde futuro: con vencimiento a fines de octubre, se vende a $54,90.

Con vencimiento noviembre, las con cifras siguen presentando subas alarmantes: $56,40 para la venta, para llegar a diciembre con un número que pone a la moneda estadounidense fuera de control en detrimento del peso argentino. A fin de año, el dólar futuro ya se vende a $57,90.

Your browser does not support the video element.

En efecto, la cotización del dólar futuro al 30 de diciembre de este año se ubica cerca de un 36 por ciento más que el precio actual, lo que implica una devaluación equivalente. Y hay que advertir que el techo de la banda de no intervención del Banco Central al 1 de diciembre de 2019 está fijado en 60,16 pesos.