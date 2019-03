Continúa más complicada la situación procesal del fiscal Carlos Stornelli. Sucede a medida que el juez Alejo Ramos Padilla avanza en la investigación sobre su rol y el del espía Marcelo D’Alessio, inicialmente en la denuncia del empresario Pedro Etchebest y luego en las derivaciones que fueron tejiéndose en torno al vínculo entre el funcionario judicial y el falso abogado en otros temas.

Tal como se publica este miércoles en el diario La Nación, el periodista Hugo Alconada Mon reveló mensajes que el fiscal de la causa de los Cuadernos envió a D'Alessio para obtener información sobre una persona llamada Jorge Christian Castañón, la ex pareja de su mujer, Claudia Graciela Reston.

Castañón, el peruano que interesó a la dupla Stornelli-D'Alessio registra un domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires. En sus detalles al respecto, Alconada Mon reconstruyó que Castañon retornó a Estados Unidos y se estableció en New Jersey. Durante su paso por la Argentina, afrontó en 2016 un procedimiento legal aduanero por el que se inició un expediente administrativo, en el que figuró con su número de pasaporte estadounidense y registró una resolución en 2018.

Este miércoles Stornelli fue declarado "en rebeldía" por Ramos Padilla ante su ausencia a los reiterados llamados a indagatoria en Dolores.

Los diálogos en torno a la expareja de la mujer de Stornelli se conocieron ni bien se levantó el secreto de sumario de la causa que lleva adelante Ramos Padilla, pero ahora se sabe el por qué del interés de fiscal en Castañon: la relación con su ex mujer. Consultados por La Nación, voceros del funcionario negaron que él haya pedido esa información a D'Alessio, por el contrario señalaron que fue el propio D'Alessio quien averiguó todos esos datos.

Eso va a contramano de las pruebas que maneja Ramos Padilla en el juzgado de Dolores, donde se dejó constancia de esos cruces en relación a Castañon vía Whatsapp.

Aquí, el detalle de ese diálogo:

- Carlos Stornelli: ¿Averiguaste algo del peruano?

- Marcelo D´Alessio: Estuve mirando el Org Chart y veo que Castanon/Jorge de EWRFO que es de United Express. Reporta a un tal Andrew Ashbury (WHQUX). Es un primer oficial de United Express. La subsidiaria regional. O sea que si es la persona que buscas y viene a Argentina no lo hace trabajando.

- Stornelli: Mandame algo más afectivo que un “ok”!!

- D´Alessio: ¿Juaaaaa. Viste que el peladito te cumple??? Vos decidís si lo corto en usa o acá”; “(…) No es empleado de United (el área internacional). Usa pasajes a disponibilidad. Hago lo que quieras”.

- Stornelli: ¿Donde trabajó? ¿Trabaja?

-D´Alessio: ¿“Trabaja actualmente en United Express. Una LOW cost que es un desprendimiento de cabotaje de UA”; “Trabaja pero no en United Airlines. Consigue pasajes gratis y de upa. También con descuentos. Léase: Bagayero".

- Stornelli: “¿Qué se puede hacer?”

- D´Alessio dice: ¿“Lo tenemos que ver personalmente (…) ya averigüé todo, no tiene licencia, no puede hacer un vuelo internacional, realizar un vuelo fuera de su jurisdicción,no tiene, no puede hacer vuelo internacional, nunca viaja como piloto a la Argentina este hombre, eh? Ok?

- Stornelli: ¿Se puede advertir en algún lado del bagayo?” “O no vale la pena”.

- D´Alessio: Si, yo le haría algo un poquito peor, por eso quiero hablarlo personalmente con vos, no por acá. Le haría algo un poquitito peor. Le pondría algo en la valija viste, y ahí se deja de joder. Lo bloquea allá acá o onde vos quieras.”