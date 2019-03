El próximo lunes 1 de abril, comienzan a regir nuevos aumentos de tarifas que golpearán de lleno en el bolsillo de los consumidores y seguirán complicando la economía argentina. Entre las subas del tarifazo para abril está el precio de las naftas, la tarifa de gas y el boleto de subte.

Combustibles:



Los combustibles sufrirán un ajuste, tanto por la suba del valor internacional del petróleo como por el segundo tramo del impuesto nacional a los combustibles. Desde la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro del País (Fecac) manifestaron que en abril habrá un doble aumento del precio en los surtidores.de los combustibles.

En ciudad de Buenos Aires, según la reciente actualización, YPF vende el litro de nafta súper a $38,67, el litro de Infinia (la marca premium de la empresa) cuesta $44,62, el de gasoil Diesel 500 vale $36,17 y el de Infinia Diesel, $42,33.

Las estaciones de Shell, que tienen el 20% de participación del mercado, tienen actualmente el valor del litro de nafta y gasoil para la ciudad de Buenos Aires de esta manera: Fórmula Shell Súper, $39,60 (pasará a costar $40,70); V-Power, $45,67 (pasará a costar $46,99); Fórmula Diesel 500, $37,82 (pasará a costar $40,00), y V-Power Diesel, $43,99.

Your browser does not support the video element.

Gas:



La tarifa del gas en los hogares también sufrirá un incremento, aplicado en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Pese a que aún no se oficializó el porcentaje del aumento, hay varios factores que influyen en la medida. En la última audiencia pública, las empresas reclamaron un ajuste promedio del 35%, en tanto que el Gobierno persiste en la idea de que el aumento no superará al 30%.

La suba correrá a partir del 1° de abril y los cuadros tarifarios van a ser publicados en el Boletín Oficial . Uno de los factores que impactará será la variación del tipo cambiario. Para definir el aumento en las tarifas desde abril se tendrá en cuenta el precio promedio del valor del dólar vendedor del Banco Nación de los primeros 15 días de marzo.

Las boletas de gas están compuestas por el valor del insumo, casi la mitad de la tarifa total; el transporte, que implica un 11%; la distribución (17%), y los impuestos, que pesan casi un 26% en la tarifa promedio. Este último punto varía según la localidad, aunque de todos modos el mayor componente es el IVA.

El Gobierno confirmó que un 20% de la factura de los meses de invierno se podrá postergar y prorratear durante los meses de verano, para aplanar los montos y evitar los pagos más altos en meses de mayor consumo.

Subte:



Desde abril, el costo del pasaje del subte subirá a $19 y el premetro pasará a costar $7. El boleto ya había subido en febrero a $16,50 ($6 el viaje en premetro).

Aún no se definió la fecha en la que se hará efectivo, que fue debatido en audiencias públicas. En mayo habrá un nuevo incremento, que llevará el valor de los pasajes a $21 y $7,50, respectivamente.

Los pasajeros que usen más de un transporte público tendrán descuentos por el esquema multimodal del modelo Red SUBE, introducido a comienzos de 2018. Según esa modalidad, a partir del segundo pasaje -cambiando medio de transporte o línea- se paga un 50% del valor, y en los tres siguientes, un 25%.