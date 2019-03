(Foto: NA)

Florencia Kirchner no va a regresar a la Argentina el jueves de la semana próxima, fecha establecida por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, si es que los médicos que la atienden en Cuba no la autorizan a viajar en avión. Así lo manifestó Carlos Beraldi, abogado de la hija de la expresidenta Cristina Kirchner.

"Entiendo que (Florencia) no está en condiciones de volver en ese plazo. Los médicos forenses que fueron consultados fueron categóricos en cuanto a que hasta que no se le dé el alta no corresponde que viaje", dijo Beraldi.

"Estaremos a disposición de los médicos. Los médicos que la están atendiendo son los que van a indicar los pasos a seguir", sostuvo el letrado.

Las declaraciones del abogado anticipan un escenario con complicaciones. El TOF N°5, que tiene a su cargo el juicio del caso Los Sauces, dispuso anteayer que Florencia debe regresar el 4 de abril. Rechazó, de ese modo, un pedido de la hija de la expresidenta para extender por 45 días su estadía en La Habana, donde se atiende debido a un trastorno de estrés postraumático.

La defensa de Florencia Kirchner denunció que la decisión del TOF N°5 es arbitraria, dado que va a contramano de la opinión de los profesionales del Cuerpo Médico Forense, que había sido solicitada por el propio tribunal. Ese estudio, firmado por Guillermo Macía, sostiene que la recomendación de no viajar hecha por los médicos cubanos "es razonable en la medida de que no se tenga la certeza del origen de las dolencias".

A pesar de esto y a que el fiscal de juicio Diego Velazco dictaminó que se le dieran 30 días a la imputada para presentar su historia clínica completa, el tribunal resolvió apurar los tiempos. "No hay ningún elemento en la causa, en el trámite del proceso, que justifique que Florencia Kirchner deba venir a la Argentina con alguna premura, más si está ante un problema de salud que está acreditado", insistió Beraldi.

La causa Los Sauces aún no tiene fecha de inicio deljuicio oral. En ese expediente, Florencia está procesada como miembro de la asociación ilícita y Cristina, como jefa. Allí se comprobó que la hija del exmatrimonio presidencial ingresó al esquema societario de la firma hotelera después de la muerte de su padre, Néstor Kirchner, en calidad de socia de Los Sauces SA, como parte del directorio y empleada de la firma, de la cual recibió dinero en una de sus cuentas bancarias.