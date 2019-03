Ya está disponible en México y la Argentina “Facebook Dating”, la nueva función dentro de la red social apta para mayores de 18 años, que permite la posibilidad de conseguir citas a través de un perfil paralelo al de la cuenta original. Es su propio Tinder.

Mark Zuckerberg, jefe máximo de Facebook, explicó que la nueva herramienta “va a servir para construir relaciones reales a largo plazo, no sólo aventuras".

"Las personas en Facebook se relacionan de diferentes formas, por ejemplo, con intenciones románticas. Más de 200 millones de usuarios se han definido como "solteros" en la red social. Sabemos que no todos pueden estar interesados en esta herramienta pero pensamos que es una gran oportunidad para ayudarlos", explicó el gerente de producto de Facebook Dating, Charmaine Hung.

“En Facebook, las personas tienen amigos, amigos de amigos. En Dating, nos estamos enfocando en quienes no son amigos. Me suelen preguntar si en Dating encontrarán a su tía o hermano. Y no, tendremos cuidado para que eso no suceda", expresó Hung.

"El usuario podrá ver perfiles de personas, con fotos, pero la decisión no se basará en una foto. Además, estamos muy enfocados en la seguridad. Eso sí, la herramienta brindará tu nombre y edad reales, esto es algo que no se podrá cambiar", continuó explicando el gerente de producto de la nueva herramienta.

Facebook Dating sólo permitirá por el momento compartir texto, aún no se habilitó la opción de incluir video, fotos y links.

Para crear un perfil necesitas la versión actualizada de Facebook, en el menú “más” y buscar en explorar el corazón de “Dating”. Se debe recordar que nada de Facebook Dating aparecerá dentro del perfil de Facebook tradicional.

Para comenzar a utilizarlo y quieres conocer a alguien tenes que hacer click en “interesado” y podrá enviar un único mensaje. Solamente si la persona responde, se puede continuar la conversación.