Mirtha Legrand dijo a los periodistas en la gala: "Tanto la cena del lunes como el cóctel de ayer, fueron encuentros muy agradables. Estas invitaciones me llenaron de orgullo, las llevaré siempre en el corazón".

Mirtha fue una de las invitadas a la Gala de Honor que el presidente Mauricio Macri y la primera dama Juliana Awada organizaron en el Centro Cultural Kirchner para agasajar, con pompa y protocolo, a los máximos representantes de la realeza española. El evento transcurrió así: "Primero se llevó a cabo un cóctel en la Ballena Azul donde había más de 400 personas. Estaba medio Buenos Aires, me encontré con muchos conocidos. Había gente del Gobierno y otros que no pertenecían a Cambiemos", dice Mirtha.

Tal como indica la normativa, en la cena, los invitados no debían acercarse a los visitantes ilustres que compartían la mesa con el presidente Macri y su esposa. Las mesas, de estricto blanco y coronadas con flores de igual tono, se distribuyeron bajo el exquisito marco del edificio del ex Correo Central. La cercanía con los reyes marcaba la importancia de cada invitado.

En el atardecer de este martes, Mirtha tuvo la oportunidad de acercarse a los reyes en el cóctel que se ofreció en La Mansión del Hotel Four Seasons de Recoleta. La diva, que asistió acompañada por su hija Marcela Tinayre, llegó media hora antes de lo estipulado. "Los reyes no estuvieron muy puntuales, llegaron siete menos cuarto y la cita era 18.30. Lo único criticable es que todos debíamos permanecer de pie. Así que, ni bien llegué, pedí un asiento. Nos trajeron unos silloncitos, donde también se ubicó María Kodama y, luego, Susana Giménez. Las mujeres, todas con taco alto, se quejaban por estar de pie tanto tiempo, pero, como se trataba de un cóctel, había que permanecer así".



Mirtha dijo sobre Letizia que: "Es muy delgadita, pero muy mona. Tiene una piel preciosa. Estaba muy bien peinada y maquillada. Una mujer muy cuidada y extremadamente agradable ... Me parece que la reina se operó la nariz. Tenía unos tacones altísimos y algunos la criticaron porque llevaba los hombros descubiertos, pero todo ha evolucionado. Antes las reinas iban tapadas, ahora no. Ha cambiado la realeza. Y el trato hacia ellos, también. Hace muchos años, cuando vino el rey Juan Carlos, recuerdo que lo saludé, en el Plaza Hotel, con una pequeña reverencia. Ahora eso no se hace más. La realeza se ha popularizado. Felipe y Letizia se han brindado mucho".