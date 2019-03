Es un acontecimiento especial, y Jorge Rial mostró su parte más sensible. Emocionado por la llegada de su nieto Francesco, nieto de su hija More Rial. El conductor compartió su alegría en las redes sociales a través de distintos registros del bebé y su madre.

Con un sentido posteo en Instagram, Rial escribió: "Pasamos muchas cosas juntos. Buenas y malas. Nos peleamos, nos necesitamos, nos distanciamos, nos acercamos, nos abrazamos. Pero como la sangre no es agua, nos amamos pese a todo. Hasta no hace mucho eras mi chiquita. Vos y @rochirial, tu hermana. Las veo todavía en la puerta de casa, con el uniforme del colegio, diciéndome “queremos quedarnos con vos”. Y nos quedamos juntos. Capeando todos los temporales. Aprendiendo a ser padre tiempo completo. Cometiendo todos los errores posibles. Acertando muy de vez en cuando. Pero siempre junto a ustedes. Y hoy, @moreerial, me convertiste en abuelo. Es decir, en el hombre más feliz del mundo. Debo confesar que tuve miedos. Pero todos desaparecieron cuando vi a Francesco. Fue amor a primera vista. Es amor para toda la vida. Somos familia. Y la vamos agrandando. Ya no somos tres contra el mundo. Hoy somos muchos más. Gracias por esta felicidad".