Luego de que este jueves el INDEC informara que la pobreza alcanzó el 32% en el mes de enero, el presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham hablaron en exclusiva con Canal 26 sobre el escenario económico del país.



Desde un merendero ubicado en Hurlingham, los intendentes advirtieron que "hay cada vez más pobres en Argentina" y que "la situación es insostenible".



Por su parte, Gray expresó: "Estamos muy preocupados por lo que está pasando en el país, este Gobierno no tiene en cuenta lo que está pasando".

"De cada 10 niños, 4 son pobres en la provincia", advirtió al tiempo que explicó que "la respuesta del Gobierno es muy pobre".



"La tarjeta alimentaria es de $198 y no alcanza, no recibimos ayuda para enfrentar la crisis", criticó.



En ese contexto, Zabaleta prosiguió: "Este gobierno es un fracaso y el presidente dice que hay que aguantar".