El delantero argentino Gonzalo Higuaín anunció este jueves que no volverá a jugar en el seleccionado albiceleste debido a que considera que su ciclo está terminado.

"Creo que ya está, mi ciclo en la Selección ya está. Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está, como han dicho otros compañeros", dijo el futbolista del Chelsea de Inglaterra en la televisión local.

El "Pipa" es el tercer futbolista histórico del seleccionado argentino que se aleja tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia disputado a mediados del año pasado, luego de las salidas de Javier Mascherano y Lucas Biglia.

Higuaín, de 31 años, tuvo una exitosa trayectoria en Real Madrid y Juventus y se convirtió en uno de los máximos goleadores del conjunto argentino con 32 goles entre 2009 y 2018, aunque su rendimiento fue criticado por la prensa local y por los hinchas.

"Lionel (Messi) me escribió y le di mi punto de vista. Creo que ya está la decisión y es lo que yo pienso que me va a hacer bien", indicó el delantero, quien desde la pasada Copa del Mundo no volvió a ser convocado.

Actualmente, el delantero se encuentra a préstamo en el Chelsea, donde jugó diez partidos y convirtió tres goles en la presente temporada de la Premier League de Inglaterra.