Lionel Messi rompió el silencio tras la eliminación de la Selección Argentina del Mundial de Rusia, hace nueve meses, y expresó: "Pensé en encerrarme, hacer el duelo solo con mi familia. Quería olvidarme lo que había vivido, alejarme un poco del equipo, dejar pasar el tiempo y enfriarme. Me pegó duro, terminar el ciclo de esa manera fue doloroso".

El rosarino brindó una nota en Radio FM 94.7, allí también se refirió a las críticas que los jugadores han recibido luego de perder tres finales: "Nuestra generación fue maltratada. Vivimos cosas anormales, cosas que no había pasado con ninguna otra Selección. Se dijeron muchas barbaridades".

"Me tira seguir volviendo, quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Llegamos a una final del Mundo. No es fácil. Siempre tuvimos quilombo con el periodismo. Llegaron a decir que yo manejaba la AFA, que yo manejaba ese club de amigos que ellos decían", dijo.

Messi explicó cómo afectan las críticas a su entorno familiar: "Es duro. Mi hijo ahora está siempre mirando YouTube, vio un video y después me preguntó por qué en Argentina me matan. Pero a mí me tira seguir volviendo, quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Llegamos a una final del Mundo y eso no es fácil".

"Este grupo no tiene la necesidad de vender humo y decir cada dos minutos que ama a la Selección argentina", manifestó.

Sobre la nueva generación, afirmó: "Es normal el cambio de generación, creo que hay un montón de chicos con potencial. Pero el cambio fue brusco".

