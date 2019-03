Alejandro Raele, financista, declaró ante la Justicia y dio detalles de los lujoes del ex secretario presidencial Daniel Muñoz. Con intención de sumarse a la lista de de arrepentidos. Los datos que dio, fueron brindados por Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz.



Todisco confesó que le compraba pasajes en efectivo a Muñoz desde Uruguay para esquivar controles y que "manejaba las tarjetas de crédito de todas las sociedades" con ese fin.

Todisco aseguró que compró una camioneta Range Rover Evoque para Muñoz y su mujer, Carolina Pochetti y que también se ocupaba "de dejar las heladeras llenas en los departamentos" de Estados Unidos para su clientes.

"Todisco me dijo que habían compartido un viaje con Muñoz y Pochetti a Bahamas, en el complejo Atlantis, en The Cove, que es una parte exclusiva para adultos", detalló Raele ante Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Todisco además reveló intimidades del matrimonio de Muñoz y dijo: "Quería regalarle un Rolex y Pochetti se mató de risa, le dijo que su marido tenía todos los relojes que quería".

El último contacto entre Raele y Todisco fue a fin del 2018 cuando el testaferro del ex secretario presidencial recuperó su libertad. El objetivo de ese encuentro era saber si Todisco había mencionado el nombre de Raele, sobre este asunto el propio financista dijo: "Me dijo que no me había mencionado. Me indicó que había mencionado a JONESTUR, JOVINASSO y ALHEC TOURS". Tiempo después, Raele se enteró que lo había delatado.

"Me contó que tenía buena relación o buenos contactos. dando a entender de que esos contactos podían llegar a funcionarios de mayor jerarquía a Muñoz como podría ser la entonces Presidenta o ministros", aseguró el financista sobre una de las charlas que mantuvo con Todisco.

En parte de la declaración, el financista afirmó que Todisco llevaba bolsos con billetes de 500 euros y que su destino era el exterior. Pero, reiteró, que desconocía su origen ilícito.