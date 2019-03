En San Antonio, los Spurs se vistieron con sus mejores galas para retirar el dorsal 20 de "Manu" Ginóbili después de imponerse 116- 110 a los Cleveland Cavaliers.





Con el argentino en las gradas del estadio que le vio ganar cuatro anillos de campeón, los texanos quisieron regalarle una victoria en una fecha inolvidable.





En un juego igualado durante los 48 minutos, un triple a falta de 13.5 segundos para el pitazo final del base australiano Patty Mills puso el 114-110 que dio tranquilidad a unos locales que tuvieron que sudar para arañar el triunfo en casa.





Antes, durante y después del choque, los focos fueron para Ginóbili, acostumbrado a intentar evitarlos durante toda una carrera plagada de éxitos.

Your browser does not support the video element.

"Esto es increíble. Estoy muy agradecido por todo. Quiero reconocer de dónde salí y la suerte que tuve: muchas personas me ayudaron para llegar a esto", comenzó Manu su discurso ante los fanáticos, amigos y familiares que estuvieron en el estadio. Y le dedicó un mensaje a los hinchas argentinos: "Sabía de sus gritos a la TV, de que saltaban en los sillones, que empujaban. Muchas gracias a los que están acá y en casa, que son muchos".

Además, se refirió a la Generación Dorada: "Fue un placer jugar con ustedes. Sabíamos que a cada cancha que íbamos, nos cuidábamos las espaldas. Que si ganábamos la íbamos a pasar muy bien, pero si perdíamos, mejor, porque nos íbamos a decir cosas invalorables", aseguró.

“Gracias por darme la libertad de elegir, aunque a vos, mamá, tanto no te gustó al principio. Querías un hijo doctor, abogado, contador, pero siempre con libertad. Papá, siendo un fanático total del básquet, jamás interferiste en nada con mis compañeros, mis entrenadores. Pero siempre te sentí al lado, pegadito, apoyándome", expresó sobre sus padres.

Luego les habló a sus tres hijos y a su mujer: “Gracias por aguantar mis obsesiones por más de 20 años. Gracias por bancar todo esto. Te robé un montón de tiempo. Gracias por tu compañía, por hacerme quien soy. Gracias por ponerme a mí y a nuestros hijos como prioridad. Tengo 50 años para retribuirte".