El fútbol español se vive por TeleCentro 4K. Una vez más, podrás disfrutar de un gran encuentro en Alta Definición: Real Madrid vs. SD Huesca.

El equipo de Zidane visita al modesto Valladolid el domingo 31 de marzo por la tarde, desde las 15:45, por la jornada 27 de la Liga Santander.

El partido lo podrás ver EN VIVO en Alta Definición por TeleCentro 4K a través de ESPN 2 (Canal 4000). Para poder disfrutar del encuentro, llamá al 6380-0000.

Your browser does not support the video element.

El Real Madrid ya no tiene nada que pelear esta temporada luego de la humillante derrota ante el Ajax que lo dejó fuera de Europa y ahora buscará un triunfo por el honor y poder clasificar a la Champions de la próxima temporada.



El Huesca, por su parte, se encuentra en los últimos puestos y no puede descuidarse ya que la pelea por el descenso está muy apretada y no se debe descuidar.