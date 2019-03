Además de los reiterados aumentos en tarifas de transporte y servicios públicos, la carne no se quedó atrás y es el producto que más subió en el año.

En ese marco, Canal 26 visitó una carnicería de Avellaneda, uno de los lugares donde más se refleja la crisis económica que atraviesa el país.

Justo, el carnicero, contó que "la carne aumentó entre un 40 y un 50% en los últimos meses" y que bajó muchísimo el consumo.

"La gente gasta la mitad que antes, estamos aguantando", expresó.

"Lo que más aumentó fue el asado y el vacío", detalló, al tiempo que añadió: "el asado hace dos meses valía $170 y ahora sale $275, el vacío cuesta $315".

En consecuencia, el representante del comercio explicó que debido a los precios cada vez entra menos gente a comprar.

"La gente pregunta todo y a veces llegan a la caja, miran el bolsillo y no les alcanza", reveló.

Debido a la difícil situación económica que atraviesa el país, Justo contó que muchos de los vecinos de la zona "se juntan" para comprar la oferta o simplemente ya no compran por kilo sino por unidad.