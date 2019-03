Sergio Massa visitó hoy el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Dr. Julio I. Maiztegui, donde dialogó con sus autoridades y los trabajadores. En ese contexto, en el año de las Elecciones 2019, afirmó: “Vinimos para poner en la agenda política nacional la advertencia de que el ajuste ha llegado a un lugar muy sensible, porque hoy no se están produciendo vacunas y se trabaja con el stock”.

En ese sentido, enfatizó: “Producto de un ajuste económico que se aplica sobre sectores de salud, investigación y de ciencia, se está poniendo en riesgo la salud de millones de argentinos. Es parte de esa mirada insensible e inhumana de creer que los números de un presupuesto son solo una ecuación que se mira desde una oficina de Buenos Aires sin entender cuál es la lógica de cada proyecto”.

“El Estado tiene que cuidar y proteger, pero en esta lógica del ajuste no lo hace, abandona y deja de invertir. Por ejemplo en esta institución, usan la mitad de su presupuesto operativo para pagar la luz. El desafío central es, por un lado plantear la resolución del tema servicios para los institutos científicos y de salud, y por otro lado, plantear la obligatoriedad de que el Gobierno Nacional deje de mirar los temas de investigación, de ciencia y de tecnología sanitarios como un tema de números, para que invierta y cuide a los argentinos”.

Al respecto, Massa adelantó que su espacio, desde el parlamento y desde la acción judicial si es necesario, va a plantear la necesidad de no abandonar la producción de vacunas: “Son cinco millones de argentinos que están en riesgo, y a los que el gobierno pareciera que no les importan”.

Sobre la situación actual que atraviesa el país y de cara al escenario electoral, sostuvo: “Nosotros lo que tenemos ahora son sesenta días para ir a abrazar a los que están desilusionados y decirles que no fracasaron ellos, sino que fracasó Macri y un equipo que viene definitivamente equivocándose en el rumbo, y que además sigue en esa lógica de decir que tiremos del mismo carro cuando el carro no tiene ruedas y el que conduce no sabe a dónde va”.

“El gobierno tiene un programa económico que le cierra a cinco millones de argentinos y deja afuera a cuarenta millones. Basta con mirar que hoy, después de la corrida del dólar, después de los índices de pobreza, que anuncien el aumento del gas es tomarle el pelo a la gente. Estos tipos viven en otro país”, concluyó Massa.

Acompañaron a Massa en su visita a Pergamino los diputados nacionales Cecilia Moreau, Marcela Passo , Carlos Selva, el diputado provincial Lisandro Bonelli y la referente local Marita Conti, entre otros.