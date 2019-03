En la noche del viernes un comisario murió y dos efectivos de la Policía Federal resultaron heridos durante un tiroteo entre miembros de ambas fuerzas en Avellaneda.

ATENCIÓN: las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector.

El hecho ocurrió en una estación de servicio, en cercanías de un supermercado y del ingreso al centro comercial en la zona sur del conurbano bonaerense.

Esta mañana se dieron a conocer las imágenes del feroz enfrentamiento por el cual hay tres detenidos.