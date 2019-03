En el mes de la memoria y en el marco del #NuncaMás, el Parque de la Memoria presenta "Ensayos sobre un tribunal", una investigación artística que se estructura como un juicio para visibilizar el lugar de la economía política en la historia contemporánea e iluminar zonas abandonadas por la cultura, y los vacíos conceptuales, legislativos o éticos.

La exhibición en formato de juicio tendrá entrada libre y gratuita y consta de dibujos, gouaches, intervenciones y videos.

"Ensayos sobre un tribunal" toma como punto de partida la estructura performativa de un juicio.

Durante el período de la muestra, que puede visitarse hasta el próximo 9 de junio, se realizará una audiencia oral con testimonios.