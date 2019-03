Ella es la mujer de magia negra, la encantadora. Con su música conquistó corazones en todo el mundo y se convirtió el 29 de marzo de 2019 en la verdadera Reina del Rock. Stevie Nicks, es la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll dos veces. La primera había sido con Fleetwood Mac, ahora, emocionó con su presencia durante la ceremonia en el Barclays Center en Brooklyn que indujo a otros grandes artistas.

A los 70 años, la Bella Donna celebró otro logro en una noche donde no faltaron sus clásicos. Desde los duetos con amigos como Don Henley (“Leather and Lace”) o Harry Styles, el ex miembro de One Direction que la indujo al Salón (“Stop Draggin' my heart around).

Admirador de la artista, el cantante, amigo y apadrinado por Nicks, la definió: “Ella es siempre actual, siempre será Stevie. En Halloween, una de cada siete personas se viste como Stevie Nicks”.

La Dama del Rock, logra conseguir una distinción única hasta ahora: ser la primera mujer en entrar dos veces al Salón de la Fama del Rock y la persona número 23 que es inducida en dos ocasiones. Antes lo había hecho en 1998 con la prestigiosa banda Fleetwood Mac, donde hizo notoria su carrera.

Nicks es creadora de grandes éxitos junto a la banda de Mick Fleetwood como "Dreams", "Rhiannon", "Gold dust woman", "Seven Wonders", "Gypsy", "Sara", "Paper doll", y tantos otros. Junto a Fleetwood, John McVie, Christine McVie y Lindsey Buckingham se convirtió en la formación más exitosa de los llamados Big Mac. Y hasta la actualidad, siguen rodando con su música con una nueva formación que incluye ahora al ex Crowded House, Neil Finn, y al guitarrista estrella de Nicks, Mike Campbell.

Talentosa, prestigiosa, una compositora exquisita que no quiere bajarse de los escenarios, dijo ante la ovación de un estadio que no paraba de aplaudirla de pie: "Estoy abriendo la puerta para que otras mujeres entren". Y seguramente es así, el Salón de la Fama del Rock and Roll se abre para el matriarcado. Sus amigas Christine y Sheryl Crow, la acompañaron en este momento especial que la pone en su pico máximo: el reconocimiento en vida.

Con su embrujo encantador, Nicks habló de Fleetwood Mac, “mi increíble banda todavía está junta y muy fuerte hoy”. Tuvo tiempo para el abrazo con su amigo Don Henley y hasta recordó a Tom Petty en su anécdota de cómo le ofreció la canción “Stop Draggin' My Heart Around” para lo que sería su debut solista con "Bella Donna" y a la espera de una canción para ese momento cumbre en su carrera: “¡Problema resuelto!”, le dijo él. Lo demás, es historia conocida, uno de sus grandes hits.



Radiante, emocionada y feliz, sonrió y agradeció a la gente. "Si alguna vez necesitas un orador principal, alguien con quien hablar, alguien con quien hablar con un grupo de personas, soy tu chica”, dijo. Nadie mejor que ella para expresarlos en su puño y letra.

Ocupa hoy, uno de los lugares más prestigiosos de la música. Ser la mujer que rompió con un esquema de dobles inducciones: “Mi mayor esperanza es que haya abierto la puerta debido al hecho de que hay 22 hombres que han ingresado dos veces y cero mujeres. Creo que eso es realmente un poco el balance de todo esto. Eso es lo que espero, que lo que me sucedió aquí dará esperanzas a todas las pequeñas estrellas del rock and roll que están esperando lograr esto que hoy yo estoy logrando”.



LA CARRERA DE LA REINA DEL ROCK

Sus inicios en la música fueron con su novio Lindsey Buckingham, con quien formó un dúo allá por los '70. Luego, ambos dieron juntos el paso más grande en sus carreras, ser parte de Fleetwood Mac.

Ya en solitario, su primer disco fue en 1981, llamado Bella Donna. Luego en 1983, The Wild Heart y en 1985, Rock a Little. En 1989, volvió al ruedo con The Other Side of the Mirror. Y en 1991, con Timespace: The Best of Stevie Nicks.

Hasta ese entonces, consiguió éxitos como “Edge of Seventeen”, “Stand Back”, “Talk to Me”, "I Can't Wait", "Rooms on fire", entre otros.

Su discografía se completa con: 1994, Street Angel; 1998, The Enchanted Works of Stevie Nicks; 2001, Trouble in Shangri-La; 2011, In Your Dreams; 2014, 24 Karat of Gold.

Por Claudia Seta

Twitter: @setaclaudia

Instagram: @claudiaseta