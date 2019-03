Jorge Carvajal es un médico cirujano colombiano de la Universidad de Antioquia, escritor, docente, investigador, con cuarenta años de práctica clínica dirigidas a la integración de diferentes sistemas médicos y creador de la Sintergética.

En un video, el profesional es consultado sobre qué es sintergética y responde: "Un método que busca una integración operativa de los diferentes sistemas y cosmovisiones médicas del mundo, resaltando su complementariedad".

Siendo más específico, explica que "no es una nueva especialidad" ya que "propone la integración interdisciplinaria para restaurar la visión global del ser humano" y aclara, "no pretende convertirse en una nueva ciencia en el sentido convencional" porque "considera que en el arte de sanar se incluyen aspectos humanos y espirituales, con variables que no pueden ser exploradas sólo por el método científico establecido".

Para Carvajal, la sintergética "es una hija de la vida", partiendo de la necesidad de "buscar respuestas clínicas allí donde como médicos tradicionales teníamos limitaciones insalvables" y esta, "partió de los hechos".

Your browser does not support the video element.

La técnica permite un tratamiento "no invasivo con tecnologías apropiadas", en búsqueda de favorecer la utilización del potencial de la propia naturaleza para "restaurar el equilibrio".

La base de dicho modelo tiene su origen en las antiguas visiones sobre los movimientos de la energía y la conciencia, como en las modernas concepciones sistémicas y se nutre de los hallazgos de la ciencia médica occidental, integrándola en el contexto de una visión integral que incluye las cosmovisiones de las medicinas tradicionales.

Para la Sintergética el ser humano es "un individuo integrado con su realidad social, familiar, económica que concibe la enfermedad como el resultado de múltiples factores entre los que se encuentran las emociones, las relaciones, el sueño, el tipo de trabajo, la espiritualidad, la alimentación, el ejercicio, la respiración y el ocio".

Esta técnica, explica el doctor, "no es contraria a la medicina occidental" ya que "reconoce que sus herramientas tienen un valor importante".

Sobre las herramientas que usa, Carvajal cuenta que se utilizan "herramientas energéticas como imanes, luz coherente tipo láser de baja intensidad, filtros de sustancias, medicamentos homeopáticos, esencias florales, infusiones, activación de puntos de acupuntura y otras muchas técnicas".



"Cuando la persona es negativa, tiene un riesgo de enfermarse mucho más alto que aquel que es positivista. La gente que no tiene paz, tiene más riesgos de enfermedades degenerativas. Las buenas relaciones son terapéutica, el dolor es una manera de gritar frente a la vida aquello que no podemos gritar. Si podemos empoderarnos en el sentido de que nuestra imagen y relaciones estén gravitando, sería una maravilla", relata el médico.

Al finalizar, el profesional reflexiona sobre la felicidad: "Para ser felices hay que ser como somos, respirar profundo y tratarse con cariño. Si nosotros le ponemos corazón al intelecto, vamos a generar una cultura de comprensión amorosa y cuando nuestra inteligencia tenga amor seremos seres humanos completos".