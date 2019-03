El economista Guillermo Nielsen cuestionó la política macroeconómica del Gobierno nacional, y estimó que el próximo gobierno nacional deberá "renegociar con el Fondo Monetario Internacional".

"El gobierno va a dejar a la Argentina con 250% más de inflación, endeudándose a lo pavote, como si fuera gratis", explicó Nielsen en diálogo con radio Continental.

El ex secretario de Finanzas sostuvo que "era mucho más fácil resolver lo que dejó el gobierno de Cristina Fernández. Los errores de Cristina eran el atraso tarifario exagerado, pero el país no estaba endeudado y no estaba metido en un esquema de asistencia del FMI, o sea, que había libertad de acción".

Según Nielsen, la herencia que el gobierno del Presidente Mauricio Macri dejará a la próxima administración será "la de un país encorcetado por el FMI", y agregó que "el que asuma va a tener que renegociar con el Fondo y desde una posición muy débil, ya que nos dio el préstamo más importante de la historia".

“El castigo al sector privado y a la clase media es muy grande. El mayor costo de las políticas del Gobierno las paga la base de su voto, esa gente esperaba otra cosa”, agregó. Sobre la cotización del dólar, estimó que "si hay confianza este tipo de cambio alcanza, si no la hay no hay tipo de cambio que alcance".

Sin embargo, Nielsen reconoció que "hay cosas que las han manejado bien, como la obra pública. Se avanzó muchísimo en la manera de gestionar y es fuente de eficiencia hacia el futuro".

En cambio, consideró que "se equivocaron en la política macroeconómica, o sea, la política monetaria y fiscal del Gobierno".