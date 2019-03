El jefe de la DDI Lanús-Avellaneda; los tres policías que fueron detenidos anoche y todo el gabinete de narcotráfico de esa dependencia quedaron desafectados de sus funciones luego del tiroteo en el que murió un comisario y que dejó al descubierto una trama de extorsiones.

Fuentes de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron que tanto ellos como la fiscal de Avellaneda, Soledad Garibaldi, y personal de Gendarmería Nacional comenzaron a investigar lo que ocurría en la DDI.

Con ese fin, primero fue separado Hernández y los tres policías detenidos anoche tras el tiroteo: el subcomisario Luis Edgardo Otero (37), el oficial subayudante Silvio Ricardo Vergara (33) y el oficial Eduardo Angel Franicevich, quienes se desempeñaban en la misma dependencia.

Los voceros también indicaron que esta mañana se desafectó a otros siete policías, que forman parte del gabinete de Narcotráfico de la DDI investigada.

Además, del lugar del tiroteo se secuestró un móvil policial Toyota Etios blanco, que era utilizado por el comisario fallecido y por Franicevich.

Por su parte, una fuente judicial indicó que lo que denunció la mujer extorsionada ante la fiscal Garibaldi es que los policías le exigieron plata para no armarle una causa por drogas, la tuvieron 50 minutos esposada en un auto de la fuerza y luego fueron hasta su casa y le pidieron al marido 30.000 pesos.

Anoche, tenían que entregar los 170.000 restantes y ahí fue cuando los policías bonaerenses fueron sorprendidos por sus pares de la Federal y se originó el tiroteo.